https://news.day.az/society/1243504.html Приостанавливается движение поездов Баку-Сумгайыт-Баку
Приостанавливается движение поездов Баку-Сумгайыт-Баку
В соответствии с решением Кабинета министров, 14 и 15 июня движение электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будет приостановлено.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 16 июня движение поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге будет возобновлено, сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
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