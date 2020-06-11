Приостанавливается движение поездов Баку-Сумгайыт-Баку

В соответствии с решением Кабинета министров, 14 и 15 июня движение электропоездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будет приостановлено.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с 16 июня движение поездов по Абшеронской кольцевой железной дороге будет возобновлено, сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).