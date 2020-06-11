Вот как можно будет купить лекарства в аптеках

Аптеки будут работать на выходных в дни жесткого карантина.

Как сообщает Day.Az, для того чтобы приобрести лекарства в дни жесткого карантина на выходных, нужно будет воспользоваться специальными номерами, по которым можно будет заказать доставку лекарств на дом.

Информация о том, по каким номерам звонить, о режимах работы аптек и другие подробности будут опубликованы на сайте www.koronavirusinfo.az.

Информация будет опубликована тогда, когда закончится регистрация сотрудников этих аптек, для того чтобы они могли работать на объектах в дни жесткого карантина на выходных.