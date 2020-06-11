В Азербайджане чиновнику объявили выговор за нарушение карантина

Министр образования Джейхун Байрамов объявил строгий выговор заведующему Гёйчайским районным отделом образования.

Как сообщили Day.Az в министерстве, 10 июня 2020 года примерно в 12:00 заведующий Гёйчайским районным отделом образования Исмаилов Эльнур Сираджеддин оглу нарушил правила особого карантинного режима, введенного на территории страны, и провел заседание с участием примерно 60 человек - руководителей и сотрудников общеобразовательных учебных заведений района.

С учетом этого, а также того, что Э.Исмаилов не сделал выводов из предыдущего дисциплинарного взыскания, за нарушение требований особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19) на территории Азербайджана, ему объявлен строгий выговор с последним предупреждением.