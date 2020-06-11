https://news.day.az/society/1243579.html В Азербайджане стало больше использующих маски в общественном транспорте и закрытых помещениях - TƏBİB
В Азербайджане стало больше использующих маски в общественном транспорте и закрытых помещениях - TƏBİB
"В последние дни стало больше людей, использующих маски в общественном транспорте и закрытых помещениях".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.
Я.Гараева отметила, что если каждый гражданин будет беречь себя, это будет вкладом в общее дело.
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