В Азербайджане стало больше использующих маски в общественном транспорте и закрытых помещениях

"В последние дни стало больше людей, использующих маски в общественном транспорте и закрытых помещениях".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что если каждый гражданин будет беречь себя, это будет вкладом в общее дело.