https://news.day.az/society/1243591.html В аэропорты не будут впускать никого, кроме пассажиров - Оперативный штаб
В аэропорты не будут впускать никого, кроме пассажиров - Оперативный штаб
В аэропорты не будут впускать никого, кроме пассажиров.
Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.
По его словам, об этом, в частности, говорится в правилах осуществления авиарейсов в период пандемии, которые были утверждены сегодня.
С полным списком правил можно ознакомиться здесь.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре