Объявлена дата первых рейсов из Баку в Нахчыван.

Как сообщает Day.Az об это на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сообщил вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.

Первый рейс из Баку в Нахчыван состоится 18 июня в 12:00. Второй рейс - в тот же день в 15:00.

Полеты будут совершаться самолетами "Эмбраер". Их салоны расчитаны на 106 мест, но в продажу на каждый рейс поступит по 100 билетов. Оставшиеся места будут зарезервированы для изоляции пассажиров при необходимости.