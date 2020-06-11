https://news.day.az/society/1243592.html Объявлена дата первых рейсов из Баку в Нахчыван - ГРАФИК
Объявлена дата первых рейсов из Баку в Нахчыван - ГРАФИК
Объявлена дата первых рейсов из Баку в Нахчыван.
Как сообщает Day.Az об это на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сообщил вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.
Первый рейс из Баку в Нахчыван состоится 18 июня в 12:00. Второй рейс - в тот же день в 15:00.
Полеты будут совершаться самолетами "Эмбраер". Их салоны расчитаны на 106 мест, но в продажу на каждый рейс поступит по 100 билетов. Оставшиеся места будут зарезервированы для изоляции пассажиров при необходимости.
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