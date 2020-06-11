https://news.day.az/society/1243594.html В аэропортах Азербайджана будут измерять температуру пассажиров
В аэропортах Азербайджана будут измерять температуру пассажиров
На входе в аэровокзал у пассажиров будет измеряться температура тела.
Как передает Day.Az, об этом сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров вице-президент AZAL Эльдар Гаджиев.
По его словам, об этом, в частности, говорится в правилах осуществления авиарейсов в период пандемии, которые были утверждены сегодня.
Гаджиев также отметил, что при обнаружении у пассажира температуры выше 37,5 градусов по Цельсию, он не будет допущен к рейсу.
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