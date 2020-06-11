Стало известно, кого из иностранцев будут пускать в Азербайджан

Пассажиры, прошедшие за 48 часов до вылета тест на COVID-19, результат которого был отрицательным, будут допущены на рейс при условии предоставления соответствующей справки.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в утвержденных Кабинетом министров "Временных правилах организации полетов и пассажирских перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Согласно правилам, расходы на обследование для международных рейсов будут оплачиваться самими пассажирами. Для путешествующих внутри страны граждан Азербайджанской Республики эти обследования будут проводиться на бесплатной основе.