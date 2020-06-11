5 абитуриентов не были допущены на экзамен из-за высокой температуры

11 июня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел выпускные (вступительные) экзамены на базе общего и полного среднего образования.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), с этой целью было выделено 80 экзаменационных зданий, 1 324 экзаменационных зала, к процессу привлечены 80 общих и 222 непосредственных руководителей экзаменов, 1 718 контролеров, 80 представителей зданий.

Из-за высокой температуры 5 учащихся (абитуриентов) не были допущены к экзаменам в соответствии с заключением находящегося в здании врача скорой медицинской помощи. Три человека не были допущены к экзамену из-за обнаружения мобильного телефона, их результаты были аннулированы.

Во время экзаменов 10 июня один человек не сдал вопросник контролерам и после экзамена распространил его в социальных сетях. Личность этого участника экзамена была установлена, и результаты его экзамена аннулированы.