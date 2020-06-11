https://news.day.az/society/1243607.html Аптекам в Азербайджане рекомендовали доставлять лекарства бесплатно - на карантинных выходных
Аптекам в Азербайджане рекомендовали доставлять лекарства бесплатно на карантинных выходных.
Аптекам в Азербайджане рекомендовали доставлять лекарства бесплатно - на карантинных выходных
Аптекам в Азербайджане рекомендовали доставлять лекарства бесплатно на карантинных выходных.
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.
"Оперативный штаб рекомендует аптекам осуществлять доставку лекарств бесплатно", - добавила она.
По словам Гараевой, гражданам по-прежнему рекомендуется запастись медикаментами заранее.
"Мы очень просим приобретать все плановые лекарства, потому что каждый вызов доставки из аптеки на карантинных выходных может задержать доставку лекарств для кого-то, кому они жизненно необходимы", - подчеркнула Гараева.
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