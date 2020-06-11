Аптекам в Азербайджане рекомендовали доставлять лекарства бесплатно на карантинных выходных.

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом TƏBİB Ягут Гараева.

"Оперативный штаб рекомендует аптекам осуществлять доставку лекарств бесплатно", - добавила она.

По словам Гараевой, гражданам по-прежнему рекомендуется запастись медикаментами заранее.

"Мы очень просим приобретать все плановые лекарства, потому что каждый вызов доставки из аптеки на карантинных выходных может задержать доставку лекарств для кого-то, кому они жизненно необходимы", - подчеркнула Гараева.