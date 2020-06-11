В Азербайджане начинаются телеуроки в новом формате

С 12 июня телеуроки на телеканале Mədəniyyət будут транслироваться в новом формате, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

Они будут представлены в формате "Интегративные уроки", и будут транслироваться ежедневно с 09:30 до 12:00 часов.

Отметим, что сегодня завершалась программа "Время урока", транслируемая с 11 марта для учащихся общеобразовательных школ в связи с пандемией COVID-19.

Посредством этой программы к учебе были привлечены 1,6 миллиона учащихся общеобразовательных школ. До конца учебного года было транслировано 2 124 телеурока.