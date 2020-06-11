Пассажиры рейса Нахчыван-Баку будут тестироваться на коронавирус бесплатно.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Эльдар Гаджиев.

По его словам, после того как гражданин приобретет онлайн-билет, информация о нем будет внесена в базу, совместно разработанную AZAL и TƏBİB (Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями).

"Гражданин сможет получить из электронной системы информацию о том, когда и где он может пройти тест на коронавирус. Тесты будут проводиться за счет государства, и их результаты будут в силе 48 часов", - сказал Гаджиев.