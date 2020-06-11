Началась продажа авиабилетов из Баку в Нахчыван и обратно

"Билеты из Нахчывана в Баку и обратно будут продаваться онлайн путем оплаты посредством платежной карты, принадлежащей пассажиру".

Как сообщает Day.Az, об этом сказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Эльдар Гаджиев.

Э. Гаджиев отметил, что действующие правила не позволяют покупать авиабилет посредством чужой платежной карты: "Однако обратившись на горячую линию AZAL, можно будет приобрести билеты в ограниченном количестве посредством чужой карты. Но количество билетов будет очень ограниченным".

Вице-президент AZAL отметил, что в настоящее время началась продажа билетов на авиарейсы из Баку в Нахчыван и обратно на 18 июня.