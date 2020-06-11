Обнародован график регулярных авиарейсов Баку-Нахчыван-Баку после 18 июня

Обнародован график регулярных авиарейсов из Баку в Нахчыван и обратно, которые будут осуществлены после 18 июня - первого дня полетов.

Как передает Day.Az, вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Эльдар Гаджиев отметил, что авиарейсы будут осуществляться каждый вторник и четверг в 15:00 из Баку в Нахчыван, а в 17:10 из Нахчывана в Баку.

Он сказал, что если раньше летом за день 10 рейсами Баку-Нахчыван перевозилось до 1500 пассажиров, то на сегодняшний день каждую неделю 200 пассажиров будут перевозить из Баку в Нахчыван и столько же из Нахчывана в Баку: "Поэтому мы надеемся, что граждане будут пользоваться этими рейсами лишь в исключительно важнын случаях".