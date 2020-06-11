AZAL о ценах на билеты после возобновления международных авиаперелетов

Цены на билеты определятся после возобновления международных авиаперелетов.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Эльдар Гаджиев.

"Новые цены на билеты предметом обсуждений сейчас не являются. Этот вопрос будет обсужден после возобновления международных авиаперелетов. Места во время полета будут в ограниченном количестве, пассажирам будут розданы защитные средства. Но пока AZAL не думает о повышении цен на билеты", - сказал Гаджиев.