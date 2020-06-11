В Азербайджане пятерых учащихся не пустили на экзамен

В связи с выявленной высокой температурой пятеро учащихся не были допущены к участию в сегодняшних выпускных экзаменах, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Согласно информации, 11 июня в 18 городах и районах страны были проведены выпускные (вступительные) экзамены по общему и полному среднему образованию.

На проведение экзаменов в 80 зданиях были отведены 1324 зала. К организации процесса были привлечены 80 общих руководителей экзамена, 222 руководителя экзамена, 1718 учителя-контролера, 160 сотрудников режима пропуска.

Участникам разрешалось входить в здание, где проходил экзамен, только в медицинских масках. Экзаменационный персонал был обеспечен защитными средствами - спецодеждой, перчатками, защитным экраном для лица, медицинскими масками. Во всех зданиях были проведены дезинфекционные работы.

Для пропуска в здание для участников экзамена было установлено разное время. В здание можно было пройти по очереди с соблюдением социальной дистанции. У участников экзамена при входе в здание измерялась температура.

Как отмечается, три человека были отстранены от участия в экзамене ввиду обнаружения у них телефона. Также было установлено, что один участник экзамена не сдал вопросник контролеру и унес его с собой, а затем сфотографировал и распространил его после экзамена в соцсетях. Личность нарушителя была установлена, и его результаты экзамена были аннулированы.

Обработка экзаменационных протоколов и карточек с ответами начнется с 12 июня в ГЭЦ

Результаты выпускных экзаменов девятиклассников, приемных экзаменов в колледжи и экзамена по азербайджанскому языку будут объявлены в ближайшие 5 дней.

Результаты выпускных экзаменов 11-х классов планируется объявить в течение 3 недель, поскольку проверка открытых тестовых заданий потребует определенного количества времени.