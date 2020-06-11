https://news.day.az/society/1243651.html Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане
Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане
Сегодня в Азербайджане проведено 6 622 теста на коронавирус.
Об этом, как передает Day.Az, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 11-е июня.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 362 654 тестов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре