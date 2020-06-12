https://news.day.az/society/1243678.html В Балакене произошло тяжелое ДТП - погибли 2 человека, еще 2 тяжело ранены
В Балакене произошло тяжелое ДТП - погибли 2 человека, еще 2 тяжело ранены
В Балакене произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла накануне вечером на дороге Балакен - Кортала.
По сообщению, в результате ДТП на месте погибли 2 человека - жители села Газма Кянан Аяз оглу Юзбашиев 1994 г.р. и Эльчин Фарман оглу Вердиев 1998 г.р. Еще двое - жители Балакена - Вагиф Аждар оглу 1993 г.р. и Эльмар Эльдар оглу 1996 г.р. - доставлены в загатальскую больницу с различными травмами.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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