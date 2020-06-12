В Балакене произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла накануне вечером на дороге Балакен - Кортала.

По сообщению, в результате ДТП на месте погибли 2 человека - жители села Газма Кянан Аяз оглу Юзбашиев 1994 г.р. и Эльчин Фарман оглу Вердиев 1998 г.р. Еще двое - жители Балакена - Вагиф Аждар оглу 1993 г.р. и Эльмар Эльдар оглу 1996 г.р. - доставлены в загатальскую больницу с различными травмами.

Выясняются обстоятельства ДТП.