Обнародовано количество обращений для поступления в первые классы в Баку

Для поступления в I классы общеобразовательных школ при Управлении образования г. Баку, а также лицеи и гимназии при минобразования в электронную систему поступило 43 395 обращений, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Управление.

При Управлении функционирует 317 школ и 5 Детско-юношеских центров развития, в том числе, 309 общеобразовательных школ, 3 средние общие спецшколы и 5 очно-заочных вечерних школ.

В 2019-2020 учебном году в школах при Управлении обучались 440 426 учащихся, преподаванием которым занимались 27 786 учителей.

I классы общеобразовательных школ при Управлении образования г. Баку окончили 45 573, IX классы - 30 888, XI классы - 19 612, XII классы - 124 человека.