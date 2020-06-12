В ряде районов Баку приостановлена подача газа

С сегодняшнего утра в связи со строительством на Тбилисском проспекте перехода (перед Çıraq Plaza) начались работы по подключению новой подземной газовой линии к существующей сети, поэтому временно приостановлено газоснабжение, сказал в пятницу Trend начальник отдела по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров, передает Day.Az.

По его словам, ограничения в подаче газа будут у ряда потребителей на Тбилисском проспекте, 47 и 49, ул. Шафаята Мехтиева, 95, 97 и 07а, в ЖСК "Таммам" и Grand Həyat, в поселке 1-я Алатава, в том числе на улицах Саламзаде, А. Алиева в Насиминском районе Баку. Также подача газа ограничена на ул. А.Топчубашова, ул. Алескеровой, Гасымзаде, Дж. Джаббарлы в 1-м микрорайоне.

Подача газа будет восстановлена днем.