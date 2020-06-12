Осенью в Азербайджане может усугубиться ситуация с коронавирусом

Если летом не будут соблюдаться правила, введенные для предотвращения распространения COVİD-19, то в сентябре-октябре в связи с появлением сезонных заболеваний ситуация может еще более обостриться.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend врач-инфекционист Азер Аллахвердиев.

По его словам, на почве распространения необоснованных слухов об отсутствии коронавируса некоторые несерьезно относятся к ужесточению режима карантина в выходные: "Люди не должны поверхностно относиться к этому, а понять, что каждый может быть носителем COVİD-19. При таком халатном отношении к требованиям и правилам ситуация не улучшится. Для пресечения распространения вируса наряду с работой врачей люди тоже должны изменить свое мышление и всерьез воспринимать этот вопрос".