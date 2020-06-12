В Баку открываются 6 пляжей

Шесть общественных пляжей, созданных в прошлом году в Гарадагском, Сабаилском, Бинагадинском и Хазарском районах, полностью готовы к пляжному сезону.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу REAL TV заявил официальный представитель исполнительной власти города Баку Байрам Гасанов.

По его словам, на этих пляжах были установлены соответствующие знаки для информирования граждан о правилах посещения:

"Расстояние между шезлонгами должно быть не менее двух метров, между зонтами - 4. Также на пляжах проложены разметки для социального дистанциирования граждан. После 15 июня на пляжах будут работать медицинские центры. Эти меры должны являться примером и для других пляжей", - заявил Гасанов.

Отметим, что пляжный сезон в стране начнется 15 июня.