https://news.day.az/society/1243780.html В Баку возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей карантинного режима
В Баку возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей карантинного режима
Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей противоэпидемического режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители города Баку Гадиров Самид Тахир оглу, Бабалыев Афлатун Агаверди оглу и Гамбаров Туфан Тевеккюль оглу обвиняются по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов, приведшее к распространению заболеваний или создающее реальную угрозу распространения заболеваний).
В суд направлено представление для избрания в отношении указанных лиц меры пресечения в виде ареста.
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