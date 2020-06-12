В Баку возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей карантинного режима

Возбуждено уголовное дело в отношении нарушителей противоэпидемического режима.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, жители города Баку Гадиров Самид Тахир оглу, Бабалыев Афлатун Агаверди оглу и Гамбаров Туфан Тевеккюль оглу обвиняются по статье УК 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов, приведшее к распространению заболеваний или создающее реальную угрозу распространения заболеваний).

В суд направлено представление для избрания в отношении указанных лиц меры пресечения в виде ареста.