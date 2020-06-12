TƏBİB огласил правила, которые нужно соблюдать в офисах

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовало правила защиты от коронавируса внутри офиса.

Как сообщает Day.Az, сотрудники офисов, предприниматели и менеджеры для защиты от заражения COVID-19 должны соблюдать следующие правила:

- Сотрудники должны быть просвещены относительно COVID-19, в офисе должны быть размещены постеры с призывом к соблюдению гигиены.

- Сотрудники с заболеваниями не должны быть допущены в здание, необходимо создать условия для их самоизоляции дома.

- При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками.

- Офис должен быть оснащен закрытыми мусорными контейнерами для утилизации одноразовых салфеток.

- Офис также должен быть оснащен диспенсерами со специальным раствором для дезинфекции рук.