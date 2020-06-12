TƏBİB огласил правила, которые нужно соблюдать в офисах
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) обнародовало правила защиты от коронавируса внутри офиса.
Как сообщает Day.Az, сотрудники офисов, предприниматели и менеджеры для защиты от заражения COVID-19 должны соблюдать следующие правила:
- Сотрудники должны быть просвещены относительно COVID-19, в офисе должны быть размещены постеры с призывом к соблюдению гигиены.
- Сотрудники с заболеваниями не должны быть допущены в здание, необходимо создать условия для их самоизоляции дома.
- При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками.
- Офис должен быть оснащен закрытыми мусорными контейнерами для утилизации одноразовых салфеток.
- Офис также должен быть оснащен диспенсерами со специальным раствором для дезинфекции рук.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре