Минобразование о тех, кто не смог попасть на экзамен из-за высокой температуры

В Азербайджане совместно с министерством образования обсуждается вопрос о повторной организации выпускного экзамена для учащихся, недопущенных к ним в связи с выявленной температурой.

Об этом сказал зампред Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, решения об этом пока нет, но надеяться можно.

Халилов добавил, что для тех, кто не смог участвовать в экзаменах по уважительной причине, в сентябре повторно будет проведен экзамен.