https://news.day.az/society/1243810.html Стало известно, когда могут пройти приемные экзамены в вузы
Стало известно, когда могут пройти приемные экзамены в вузы
Проведение приемных экзаменов в вузы Азербайджана планируется начать с конца июля.
Об этом сказал зампред Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов, сообщаетDay.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, назначение экзаменационных дат зависит от условий, связанных с пандемией.
Он отметил, что уже более 10 тысяч суббакалавров прошли регистрацию для поступления в вузы. Из них заявления подтвердили 8 тысяч человек.
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