Завтра в Баку и районах Азербайджана будет очень жаркая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная и жаркая погода, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Завтра ночью на Абшеронском полуострове температура воздуха составит 19-24, днем - 35-40, в Баку ночью - 21-23, днем - 38-40 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 55-65, днем - 25-35 градусов.

В районах преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, проливные дожди и град. Утром в горах туман, ветер восточный.

Ночью - 20-25, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.