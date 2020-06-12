https://news.day.az/society/1243857.html Вблизи Джейранбатанского водохранилища вновь пожар
Вблизи Джейранбатанского водохранилища вновь пожар
Вблизи Джейранбатанского водохранилища в Абшеронском районе на участке площадью 2 гектара горят сухая трава и кустарники.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара привлечены сотрудники и техника Государственной службы пожарной охраны и личный состав войск Гражданской обороны. Распространение огня предотвращено.
Работы по тушению пожара продолжаются.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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