Вблизи Джейранбатанского водохранилища вновь пожар

Вблизи Джейранбатанского водохранилища в Абшеронском районе на участке площадью 2 гектара горят сухая трава и кустарники.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к тушению пожара привлечены сотрудники и техника Государственной службы пожарной охраны и личный состав войск Гражданской обороны. Распространение огня предотвращено.

Работы по тушению пожара продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.