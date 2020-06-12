Экзаменационный прием на госслужбу в Азербайджане пройдет в новом формате
Все экзамены по приему на госслужбу в Азербайджане предусматривается проводить посредством компьютера с соблюдением социальной дистанции, а также санитарно-гигиенических требований.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend зампред Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Бахрам Халилов.
По его словам, прием на госслужбу состоит из тестовых экзаменов и собеседования.
"Экзамены по категории "А" для приема на государственную службу проводятся посредством компьютера. По другим категориям экзамены проводятся с использованием бумажных носителей", - сказал Халилов.
Он отметил, что ГЭЦ разработал программное обеспечение для проведения собеседований в режиме онлайн.
"Мы уже должны приступить к этому. Для кандидатов, которые не имеют доступа к интернету будут созданы условия, чтобы они в специальных кабинетах в ГЭЦ могли принять участие в собеседовании", - добавил он.
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