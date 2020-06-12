https://news.day.az/society/1243870.html Названо число родившихся двойняшек и тройняшек в Азербайджане
Названо число родившихся двойняшек и тройняшек в Азербайджане
В январе-апреле текущего года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции были зарегистрированы 34 749 новорожденных.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, на каждую 1 000 человек населения этот показатель составил 10,6.
53,1% родившихся - мальчики, 46,9% - девочки. Отмечено 912 случаев рождения двойни, 30 - тройни.
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