Названо число родившихся двойняшек и тройняшек в Азербайджане

В январе-апреле текущего года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции были зарегистрированы 34 749 новорожденных.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, на каждую 1 000 человек населения этот показатель составил 10,6.

53,1% родившихся - мальчики, 46,9% - девочки. Отмечено 912 случаев рождения двойни, 30 - тройни.