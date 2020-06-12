https://news.day.az/society/1243904.html В Баку уволены директора 4 школ
В Баку уволены директора 4 школ
В этом учебном году расторгнуты контракты с четырьмя директорами школ в Баку и приостановлена деятельность двух школ спецобразования.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Управлении образования города Баку, в 2019-2020 учебном году в общеобразовательные учреждения в подчинении Управления были приняты на работу на должность директора 18 человек.
В этом году изменено место работы 12 директоров, а срочные контракты с 111 школьными директорами были продлены.
Контракты с 42 директорами, которые достигли возрастного предела деятельности, были продлены до конца текущего учебного года.
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