https://news.day.az/society/1243905.html "АЖД" о системе кондиционирования в поездах
"АЖД" о системе кондиционирования в поездах
В связи с функционированием кондиционеров в железнодорожных поездах никаких ограничений нет.
Об этом в пятницу сказали Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
"Система кондиционирования в электричках, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, включается в соответствии с погодными условиями. А что касается ограничения работы системы кондиционирования в поездах, то в связи с этим в ЗАО от соответствующих структур каких-либо рекомендаций не поступало", - сказали в ведомстве.
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