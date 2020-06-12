Стало известно число будущих первоклассников в Азербайджане

Для приема в первые классы общеобразовательных школ Азербайджана на 2020-2021 учебный год в электронной системе прошли регистрацию свыше 136 тысяч детей.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве образования, процесс регистрации, который начался 10 марта, осуществляется через портал www.mektebeqebul.edu.az.

На сегодня по республике для приема в первые классы прошли регистрацию 136 644 ребенка, из них 126 860 утвердили свои запросы. Для участия в собеседованиях в рамках приема в первые классы секторов, где обучение ведется на иностранном языке, записались 8 647 человек. Для приема в лицеи направили запрос 777 человек.

Отметим, что процесс регистрации для приема в первые классы завершится 14 сентября.