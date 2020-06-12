https://news.day.az/society/1243921.html Экс-глава ИВ Нефтчалинского района вновь предстал перед судом
Экс-глава ИВ Нефтчалинского района вновь предстал перед судом
Бывший глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаил Велиев и другие задержанные вместе с ним должностные лица предстали перед судом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время в Сабаильском районном суде рассматривается представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста.
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