Экс-глава ИВ Нефтчалинского района вновь предстал перед судом

Бывший глава Исполнительной власти Нефтчалинского района Исмаил Велиев и другие задержанные вместе с ним должностные лица предстали перед судом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время в Сабаильском районном суде рассматривается представление следственного органа в связи с продлением меры пресечения в виде ареста.