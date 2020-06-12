В Баку прекращается работа экспресс-автобусов

С 16 июня прекращается перевозка пассажиров 7 экспресс-маршрутами, созданными в связи с ужесточением особого карантинного режима и ограничением работы Бакинского метрополитена.

Как сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, это обусловлено тем, что с возобновлением работы станций метро число пассажиров, пользующихся экспресс-маршрутами, резко снизилось.

Автобусы, освободившиеся в результате прекращения работы экспресс-маршрутов, будут привлекаться к перевозке пассажиров по маршрутам, закрепленным за ООО "BakuBus", а часть автобусов с истекшим сроком эксплуатации не будут задействованы в перевозке пассажиров.

Отметим, автобусами, совершавшими рейсы по 7 экспресс-маршрутам, за два месяца перевезено около 1,5 млн. пассажиров.