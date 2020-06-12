https://news.day.az/society/1243926.html Назначен новый пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана
Назначен новый пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана
Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов освобожден с занимаемой должности и назначен начальником Управления по организации работы с документами и обращениями Генпрокуратуры, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ведомство.
Исполнять должность главы пресс-службы поручено Гюнай Селимзаде.
Работы по осуществлению структурных реформ и формирование кадрового корпуса из профессиональных сотрудников в органах прокуратуры продолжается.
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