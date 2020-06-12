Новые кадровые назначения в Генпрокуратуре Азербайджана

Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 10 июня 2020 года утверждена новая структура Генеральной прокуратуры Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ведомство.

Согласно распоряжению, число его управлений и отделов доведено с 15 до 18, в целях оптимизации механизма контроля в управлении учреждена еще одна должность заместителя генерального прокурора, объединены Следственное управление Генпрокуратуры по делам о тяжких преступлениях и Следственное управление прокуратуры г. Баку, а также создано Следственное управление.

Кроме того, упразднены некоторые управления Генпрокуратуры, и на их базе созданы Управления организации и контроля над исполнением, по служебным расследованиям, международно-правовому сотрудничеству, правовому обеспечению и правам человека, криминалистике и информационным технологиям, организации работы с документами и обращениями. Также созданы два управления центрального аппарата в сферах исполнения вне уголовного преследования и координации вопросов конфискации.

Распоряжением, подписанным главой государства, Гейдар Мамедов назначен заместителем генпрокурора.

Согласно приказам генпрокурора, Немату Эвезову поручено исполнение обязанностей начальника нового Следственного управления Генпрокуратуры, Натиг Абдуллаев назначен начальником Управления по контролю за исполнением законов в следственной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Генпрокуратуры, Эльшан Аббасов - начальником Управления организации и контроля за исполнением, Натиг Гусейнов - начальником Управления кадров, Кямал Гылыджов - начальником Управления служебных расследований, Мурад Дадашев - начальником Управления криминалистики и информационных технологий, Aнар Мамедов - заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, Сардар Иманов - прокурором Хатаинского района.

Работы по осуществлению структурных реформ и формированию кадрового корпуса из профессиональных сотрудников в органах прокуратуры продолжаются.