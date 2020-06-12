https://news.day.az/society/1243972.html Дорожная полиция о том, как посещать похороны на автомобиле
Дорожная полиция о том, как посещать похороны на автомобиле
Участвующие в похоронах лица смогут пользоваться личным транспортным средством, получив разрешение в "102".
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, полковник полиции Кямран Алиев.
Он также отметил, что 14 и 15 июня, в период ужесточенного карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, а также Абшеронского, Сальянского, Кюрдамирского, Евлахского и Исмаиллинского районов наряду со специальными постами, будут функционировать мобильные посты.
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