Гражданам запрещено передавать своих собак другим людям

В дни жесткого карантинного режима гражданам не разрешается передавать своих собак другим людям с целью выйти на улицу.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник отдела дорожно-патрульной службы полковник полиции Кямран Алиев на брифинге Оперативного штаба.

Алиев отметил, что такие случаи будут внимательно отслеживаться. Злоупотребления недопустимы и будут наказываться по всей строгости.

Напомним, что Кабинет министров 14-15 июня, в дни ужесточенного особого карантинного режима, разрешил гражданам выгуливать собак - нарушением карантина это считаться не будет. В ведомстве отметили, что людям следует выгуливать питомцев столько времени, сколько это было в обычные дни.

В свою очередь, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел, полковник полиции Эхсан Захидов на днях заявил, что собак запрещено выгуливать в парках и бульварах.

"Гражданин, который держит собаку в квартире, может вывести ее гулять только во двор здания, где он проживает. Причем, это должно продолжаться недолго", - объяснили в МВД.