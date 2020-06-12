В Баку перед зданиями будут установлены мусорные контейнеры

"К дезинфекционным работам в Баку привлечены более 2 тысяч человек".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Хабибуллаев.

Э. Хабибуллаев отметил, что на балансе ИВ находятся 11 435 зданий, лифты этих зданий дезинфицируются дважды в неделю: "В дни специального карантинного режима в городе могут возникнуть определенные проблемы в связи с перевозкой бытовых отходов. Поэтому перед каждым подъездом будут размещены специальные контейнеры для утилизации мусора. За два дня будет установлено более 1000 таких контейнеров".