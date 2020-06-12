TƏBİB: Есть лица, скрывающие заражение коронавирусом

"Целью применения особого карантинного режима в конце недели является минимизирование контактов и снижение уровня заражения".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

В.Алиев отметил, что есть люди, которые скрывают, что заболели коронавирусом: "Это увеличивает уровень смертности, создает условия для инфицирования других людей. Ситуация еще под контролем. Люди должны следовать рекомендациям. Призываем граждан быть сознательными".