"Народный артист Теймур Мустафаев умер от коронавируса".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

В.Алиев сказал, что он подтверждает данный факт: "В обоих его легких была диагностирована острая пневмония. Тем, кто контактировал с народным артистом, рекомендуем обратиться к врачам как можно скорее. В случае позднего обращения шансы на выздоровление уменьшаются".