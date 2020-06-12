https://news.day.az/society/1243985.html Народный артист Теймур Мустафаев умер от коронавируса - Оперштаб
Народный артист Теймур Мустафаев умер от коронавируса - Оперштаб
"Народный артист Теймур Мустафаев умер от коронавируса".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.
В.Алиев сказал, что он подтверждает данный факт: "В обоих его легких была диагностирована острая пневмония. Тем, кто контактировал с народным артистом, рекомендуем обратиться к врачам как можно скорее. В случае позднего обращения шансы на выздоровление уменьшаются".
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