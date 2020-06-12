Кямран Алиев: Проезжая через районы, где действует ужесточенный режим карантина, останавливаться запрещено
Проезжая через районы страны, где действует ужесточенный режим карантина, останавливаться на этих территориях запрещено.
Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД полковник полиции Кямран Алиев, сообщает Day.Az.
Он отметил, что это относится к лицам, чье передвижение в данный период разрешено.
"Запрещен въезд и в села районов, в которых введен ужесточенный режим карантина. Автомобильное движение будет на магистральных дорогах, проходящих через Исмаиллинский район, и лица, направляющиеся в другие районы, могут передвигаться по этим дорогам. На этой территории останавливаться запрещено", - сказал он.
Напомним, что ужесточенный карантинный режим будет введен с 00:00 14 июня по 06:00 16 июня на территориях гг. Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также в Абшеронском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском и Сальянском районах.
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