ИВ: На пляжах расстояние между зонтиками будет как минимум 4 метра

"Пляжный сезон начинается. В Баку уже готовы 6 пляжей".

Как сообщает Day.Az, об этом выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, заявил глава Аппарата исполнительной власти города Баку (ИВ) Эльгин Габибуллаев.

По его словам, расстояние между людьми и в том числе между зонтиками должно быть как минимум 4 метра: "Многое здесь также зависит от самих людей".