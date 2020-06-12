https://news.day.az/society/1243990.html ИВ: На пляжах расстояние между зонтиками будет как минимум 4 метра
ИВ: На пляжах расстояние между зонтиками будет как минимум 4 метра
"Пляжный сезон начинается. В Баку уже готовы 6 пляжей".
Как сообщает Day.Az, об этом выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, заявил глава Аппарата исполнительной власти города Баку (ИВ) Эльгин Габибуллаев.
По его словам, расстояние между людьми и в том числе между зонтиками должно быть как минимум 4 метра: "Многое здесь также зависит от самих людей".
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