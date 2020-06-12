TƏBİB: Результаты тестов выходят спустя сутки

"Результаты тестов выходят спустя сутки. Но из-за большого количества тестов возможны задержки".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции, организованной Оперативным штабом при Кабинете министров, заявил руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

В.Алиев отметил, что в связи с применением ужесточенного карантинного режима результаты могут быть получены через 12 дней: "Скажу также, что если число случаев заражения увеличится, то карантинный режим может быть продлен".