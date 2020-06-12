МВД об отмене штрафов лиц, чьи имена не были внесены на e-icaze.gov.az по техническим причинам

"Наша система интегрирована с системой Министерства внутренних дел".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев.

По словам У.Мехтиева, если у человека есть разрешение в системе, это значит, что у него есть разрешение на период карантинного режима: "Если такому человеку выписан административный штраф, он может быть отменен. Наличие разрешения можно проверить на портале электронного правительства перед выходом из дома".

Начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) полковник полиции Кямран Алиев отметил, что если имени человека нет на портале e-icaze.gov.az, должен быть выписан штраф: "Были случаи, когда имя человека было внесено на портал через 1-2 часа. Штраф, выписанный полицией из-за несвоевременного внесения данных руководителем организации, является законным и не может быть отменен. Если есть лица, которые утверждают, что их имена не попали на портал по какой-то технической причине, мы можем отменить эти штрафы".