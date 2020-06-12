https://news.day.az/society/1244018.html TƏBİB об открытии развлекательных центров
TƏBİB об открытии развлекательных центров
"Открытие развлекательных центров может привести к злоупотреблению и росту инфицирования, поэтому решение о возобновлении их деятельности еще не принято".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.
Он отметил, что в зависимости от динамики инфицирования некоторые решения могут быть пересмотрены: "После открытия развлекательных центров люди будут выходить на улицу без надобности, а это может привести к потере контроля над инфицированием. Нынешняя ситуация не позволяет открыть развлекательные центры".
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