TƏBİB об открытии развлекательных центров

"Открытие развлекательных центров может привести к злоупотреблению и росту инфицирования, поэтому решение о возобновлении их деятельности еще не принято".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

Он отметил, что в зависимости от динамики инфицирования некоторые решения могут быть пересмотрены: "После открытия развлекательных центров люди будут выходить на улицу без надобности, а это может привести к потере контроля над инфицированием. Нынешняя ситуация не позволяет открыть развлекательные центры".