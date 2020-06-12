В Азербайджане могут изменить график работы

Руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Хабибуллаев прокомментировал вопрос об изменении режима рабочего времени из-за плотности в общественном транспорте в часы пик.

Как сообщает Day.Az, на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров Э.Хабибуллаев заявил, что данный вопрос рассматривается в оперативном штабе.

"Может быть принято соответствующее решение, чтобы организации начинали работу в разное время, то есть по графику. Например, какая-то организация начинает работу не в 09:00, а в 08:00, другая организация начинает работу в 10:00. Возможно такое решение будет принято. В настоящее время этот вопрос обсуждается".