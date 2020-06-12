Васиф Алиев: Если случаев инфицирования будет много, пациенты с легкой формой будут вынуждены оставаться дома

"Мы прибегаем к ужесточенному карантинному режиму из-за роста числа инфицирования".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

В.Алиев сказал, что вопрос в связи с нехваткой врачей в Гяндже будет рассмотрен: "Мы можем быть свидетелями критической ситуации не только в Гяндже, но и в Баку и других местах. Некоторые остаются дома, скрывают болезнь, что приводит к более серьезным проблемам. В связи с этим в Гяндже врач обратился к населению с просьбой прекратить отрицать наличие вируса. Я знаю многих, кто скрывает заражение членов семьи коронавирусом. А такие случаи повышают уровень заражения. Если случаев инфицирования будет много, пациенты с легкой формой будут вынуждены оставаться дома".