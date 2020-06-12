TƏBİB: В некоторых случаях в пандемических больницах Баку возникает проблема нехватки мест

"В некоторых случаях в пандемических больницах Баку мы уже испытываем проблемы с нехваткой места".

Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

В. Алиев отметил, что, учитывая плотность населения и ожидание таких проблем, создаются больницы модульного типа: "Врачи работают круглосуточно. Мы стараемся увеличить количество мест в больницах и принимать пациентов. В целом, самый высокий процент переполненности отмечен в пандемических больницах Баку".