https://news.day.az/society/1244034.html TƏBİB: В некоторых случаях в пандемических больницах Баку возникает проблема нехватки мест
TƏBİB: В некоторых случаях в пандемических больницах Баку возникает проблема нехватки мест
"В некоторых случаях в пандемических больницах Баку мы уже испытываем проблемы с нехваткой места".
Как сообщает Day.Az, об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.
В. Алиев отметил, что, учитывая плотность населения и ожидание таких проблем, создаются больницы модульного типа: "Врачи работают круглосуточно. Мы стараемся увеличить количество мест в больницах и принимать пациентов. В целом, самый высокий процент переполненности отмечен в пандемических больницах Баку".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре